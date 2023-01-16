Шмыгаль обсудил с госсекретарем США Шерман восстановление электроэнергии на Украине

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16 января 2023, 22:55 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Украинский премьер Денис Шмыгаль провел встречу с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Венди Шерман. Политики обсудили восстановление электроэнергии на Украине.

Денис Шмыгаль уточнил, что обсудил с Венди Шерман ключевые вызовы, которые связаны с "российской агрессией".

Премьер-министр Украины добавил, что внимание Киева и Вашингтона сосредоточено на помощи людям, восстановлении энергии, а также на финансовой помощи украинской стороне.

Данных о том, где проходила встреча Шмыгаля и Шерман, не поступало.