Шмыгаль обсудил с госсекретарем США Шерман восстановление электроэнергии на Украине

Украинский премьер Денис Шмыгаль провел встречу с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Венди Шерман. Политики обсудили восстановление электроэнергии на Украине.
Денис Шмыгаль уточнил, что обсудил с Венди Шерман ключевые вызовы, которые связаны с "российской агрессией".
Премьер-министр Украины добавил, что внимание Киева и Вашингтона сосредоточено на помощи людям, восстановлении энергии, а также на финансовой помощи украинской стороне.
Данных о том, где проходила встреча Шмыгаля и Шерман, не поступало.