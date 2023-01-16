Журналистка ТК «Звезда» Метлина: «Санкционные списки Киева формирует пятая колонна»

Аргументы Недели → Политика 13+

16 января 2023, 20:31 Антон Николаев,

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Журналистка и депутат Московской Гордумы Наталия Метлина считает честью оказаться в санкционных списках Украины. Об этом она сказала изданию «Аргументы недели».

«Огромная честь для меня быть в этом списке. Это означает, что я существую в медиапространстве, что меня видят, слышат, и мое влияние чувствуется. Надо в этой ситуации народам сплачиваться, а не придумывать списки, которые будут способствовать разобщению. Мы понимаем, что эти списки формируются не украинскими людьми, а теми людьми, которые хорошо знают и понимают России, и те процессы, которые происходят в стране. Т.е., это сбежавшая пятая колонна. Она работает сейчас на украинский истеблишмент и формирует эти списки, исходя из своего понимания медиапространства. Мне кажется, что уже и так мощно ударили по телеканалу «Звезда», где работает много моих коллег: Ольга Белова, Миша Шахназаров и т д. Там много достойных людей. Эта история очень печальная. Это стремление нас разобщить. Я не считаю себя жестким кремлевским пропагандистом. Я наоборот ищу точки, которые могли бы привести к миру! Это самая главная моя задача, как журналиста. И каждый мой гость в программе «Между тем» пытается ответить на мой главный вопрос: «Что мы должны сделать, чтобы как можно скорее завершить СВО, и чтобы на украинской земле наступил мир, чтобы наши стороны пришли к согласию». Если украинская сторона меня закидывает в этот список, значит так тому и быть. За границу я давно не ездила, а на Украине у меня нет никаких активов, кроме двух детей, которые носят украинскую фамилию. Для меня это еще большая боль».

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях в отношении 198 человек, в основном — граждан России. Меры вводятся сроком на десять лет, они подразумевают блокировку активов, прекращение сотрудничества, запрет на въезд в страну. В их числе — режиссер Андрей Кончаловский, актеры Егор Бероев и Эвелина Блёданс, телеведущая Ангелина Вовк, актер и ведущий Борис Корчевников, певец Юрий Лоза, блогер Дмитрий Пучков и другие.