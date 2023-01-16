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16 января 2023, 18:09 Источник: РИА "Новости"

Аджаму Барака, Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com

Правозащитник и кандидат на пост вице-президента США от партии зеленых Аджаму Барака заявил, что даже предвзятые американские СМИ больше не могут закрывать глаза на репрессии против канонической УПЦ.

Аджаму Барака заметил, что даже CNN не может игнорировать ультраправый фашизм на Украине, который направлен против православных христиан. В качестве примера правозащитник привел репортаж телевизионного канала, в котором рассказывалось о притеснении УПЦ.

Барака, однако, обратил внимание на то, что в сюжете все еще проглядывается попытка логично объяснить необходимость репрессий украинского президента против церкви.