Военный эксперт Коротченко о танках Challenger 2: «Любой танк - это серьезное оружие»

Аргументы Недели → Политика 13+

16 января 2023, 17:25 Антон Николаев,

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Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает опасными британские танки Challenger 2, но все будет зависеть от обучения украинских экипажей для их использования. Такое мнения эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Любой западный боевой танк - это серьезное оружие, современное, опробованное и с хорошей эргономикой. Вопрос заключается только в том, в каком количестве они будут поставляться и насколько эффективными будут украинские экипажи, которые должны пройти обучения для эксплуатации данных танков. Важно понимать, что это эффективное средство ведения боевых действий. Если такие средства появляются, то должны быть средства уничтожения, но за этим лучше обратиться в МО РФ. Должны быть они! Хотелось бы расчитывать, что будут, чтобы мы могли вести эффективные боевые действия».

Ранее стало известно, что Великобритания в ближайшие недели передаст Украине 14 танков Challenger 2. Там отмечается, что вскоре Великобритания начнет обучать украинских военных обращается с этими танками. Позже Лондон намерен выделить Киеву около 30 самоходных гаубиц AS90.