Политолог Камкин: «Ламбрехт показала себя крайне непрофессионально»

Аргументы Недели → Политика 13+

16 января 2023, 17:21 Антон Николаев,

Александр Камкин считает, что министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт ушла добровольно в отставку из-за военных амбиций канцлера Олафа Шольца. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Отдельные слова о поставках вооружения Украине были, но в Германии сохраняется политический консенсус правящей коалиции и оппозиции по вопросам помощи Украине. В целом за поставки вооружений критикуют партии такого оппозиционного толка, как «Альтернатива для Германии» и левые. Если сравнивать других персонажей правящей коалиции, то Ламбрехт занимала мягкую позицию по этому вопросу. Ее нельзя назвать «ястребом» по этому вопросу, но то, что она показала себя непрофессионально на посту министра - это однозначно. Достаточно вспомнить ее новогоднее обращение, которое наделало много шума, и ее крайне непрофессиональные высказывания. Ее назначение продолжило традицию на пост Министра обороны людей, лояльных канцлеру, но не разбирающихся в деле. Три последних министра обороны не отвечали запросам ведомства. В контексте анонсированной Шольцем милитаризации Германии, Ламбрехт понимала, что эта задача невыполнима, но крайней сделают ее. Я думаю, что это боязнь ответственности за слишком амбициозные планы Шольца».

Ранее стало известно, что министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в понедельник уведомила канцлера Германии Олафа Шольца о желании покинуть пост. В свою очередь издание Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что пока неизвестно, кто сменит Ламбрехт на посту министра обороны. В частности, среди ее возможных преемников называли сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля, министра труда Хубертуса Хайля и уполномоченную Бундестага по делам военнослужащих Еву Хёгль.