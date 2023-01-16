Александр Вучич призвал ООН осудить Приштину в участившихся нападениях на сербов в Косово

Президент Республики Сербия Александр Вучич на встрече с новой главой миссии ООН по делам временной администрации в Косово Каролин Зиаде, которая прошла в Белграде, призвал UNMIK осудить односторонние шаги Приштины и участившиеся нападения на сербов в крае. Его слова цитирует администрация президента Сербии.
Александр Вучич подчеркнул, что в поисках решения кризиса «Белград полностью привержен диалогу» и «продолжению переговоров в Брюсселе», а также считает неприемлемым участившиеся в Косово нападения на сербов и их имущество.
Президент Сербии 15 января провел встречу с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко, в ходе которой поблагодарил за поддержку, которую Россия оказывает Сербии на международных форумах по вопросу Косово и Метохии.
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