Александр Вучич призвал ООН осудить Приштину в участившихся нападениях на сербов в Косово

Аргументы Недели → Политика 13+

16 января 2023, 16:13 Источник: РИА Новости

Президент Республики Сербия Александр Вучич на встрече с новой главой миссии ООН по делам временной администрации в Косово Каролин Зиаде, которая прошла в Белграде, призвал UNMIK осудить односторонние шаги Приштины и участившиеся нападения на сербов в крае. Его слова цитирует администрация президента Сербии.



Александр Вучич подчеркнул, что в поисках решения кризиса «Белград полностью привержен диалогу» и «продолжению переговоров в Брюсселе», а также считает неприемлемым участившиеся в Косово нападения на сербов и их имущество.



Президент Сербии 15 января провел встречу с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко, в ходе которой поблагодарил за поддержку, которую Россия оказывает Сербии на международных форумах по вопросу Косово и Метохии.



