В пяти областях Украины введены аварийные отключения электричества

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16 января 2023, 13:05 Источник: РИА Новости

В пяти областях Украины, в том числе в Киевской, Одесской и Днепропетровской применены аварийные отключения электроэнергии. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго» в Telegram-канале.



В сообщении говорится, что «дефицит в энергосистеме существенно вырос», введены аварийные отключения в пяти областях Украины, «возможны применения аварийных отключений и в других регионах».



Удары по объектам украинской энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Вооружённые силы Российской Федерации начали наносить 10 октября после теракта на Крымском мосту, произошедшего 8 октября, за которым, по оценке России, стоят украинские спецслужбы. С 10 октября воздушная тревога объявляется на Украине каждый день.

После ударов 15 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что почти половина энергетической системы Украины выведена из строя, а 8 декабря президент Украины заявил, что восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.









