Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале ведомства.
В 12:00 часов украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, было выпущено шесть снарядов «натовского» калибра 155-мм, ВСУ вели обстрел со стороны посёлка Ласточкино.
В 12:00 украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, ВСУ вели обстрел со стороны посёлка Ласточкино, было выпущено 10 ракет из РСЗО.
В 12:10 ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, было выпущено пять снарядов «натовского» калибра 155-мм.
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