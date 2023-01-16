Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

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16 января 2023, 12:52 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале ведомства.



В 12:00 часов украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, было выпущено шесть снарядов «натовского» калибра 155-мм, ВСУ вели обстрел со стороны посёлка Ласточкино.



В 12:00 украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, ВСУ вели обстрел со стороны посёлка Ласточкино, было выпущено 10 ракет из РСЗО.



В 12:10 ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, было выпущено пять снарядов «натовского» калибра 155-мм.





