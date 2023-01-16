DPA: Министр обороны Германии Ламбрехт подала в отставку

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16 января 2023, 12:40 Источник: РИА Новости

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подала прошение об отставке. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA.



По данным агентства, Кристина Ламбрехт подала прошение на имя канцлера Германии Олафа Шольца с прошением об отставке, которое было направлено в ведомство канцлера в понедельник 16 января.



Ранее газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщала о возможной отставке Ламбрехт, но в министерстве обороны и правительстве Германии отказались комментировать данную информацию, в министерстве обороны Германии данные сообщения назвали слухами.



Министр обороны Германии неоднократно подвергалась критике, в том числе за недостаточное оснащение Вооружённых сил Германии и часто выходящую из строя военную технику, а также за размещенное новогоднее видео, в котором Кристина Ламбрехт на фоне праздничных фейерверков говорит о ситуации на Украине в контексте, что она провела много встреч с интересными людьми и получила «много особых впечатлений».



