DPA: Министр обороны Германии Ламбрехт подала в отставку

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подала прошение об отставке. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA.
По данным агентства, Кристина Ламбрехт подала прошение на имя канцлера Германии Олафа Шольца с прошением об отставке, которое было направлено в ведомство канцлера в понедельник 16 января.
Ранее газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщала о возможной отставке Ламбрехт, но в министерстве обороны и правительстве Германии отказались комментировать данную информацию, в министерстве обороны Германии данные сообщения назвали слухами.
Министр обороны Германии неоднократно подвергалась критике, в том числе за недостаточное оснащение Вооружённых сил Германии и часто выходящую из строя военную технику, а также за размещенное новогоднее видео, в котором Кристина Ламбрехт на фоне праздничных фейерверков говорит о ситуации на Украине в контексте, что она провела много встреч с интересными людьми и получила «много особых впечатлений».
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