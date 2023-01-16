Reuters: Китайские супертанкеры начали перевозку российской нефти в Азию

Аргументы Недели → Политика 13+

16 января 2023, 12:12 Источник: Лента.Ру

Китайские супертанкеры начали перевозку российской нефти в Азию. Об этом сообщает международное агентство новостей Reuters.

По информации агентства, после введения 5 декабря Евросоюзом потолка цен на российскую нефть пять нефтяных супертанкеров принадлежащих Китаю были задействованы для перевозки нефти РФ в Китай и Индию в период с 22 декабря по 23 января.

Китай, являясь крупнейшим в мире импортером нефти, продолжает закупать российскую нефть марки Urals, несмотря на введение ЕС и США антироссийских санкций.

Издание отмечает, что по оценке руководителя китайской компании участвующей в поставках, в наступившем году обеспечивая перевозки на маршруте могут работать 18 китайских супертанкеров и 16 нефтеналивных судов типа «Афрамакс».