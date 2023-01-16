МЧС ДНР: В Донецке под завалами обстрелянного ВСУ здания могут находиться люди, ведутся поисково-спасательные работы

Под завалами здания, попавшего под ракетный обстрел ВСУ, могут находиться люди, проводятся поисково-спасательные работы по разбору завалов и поиску пострадавших. Об этом сообщает МЧС ДНР в Telegram-канале.
В сообщении МЧС говорится, что произошло прямое попадание в трехэтажное здание на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка, при этом произошло обрушение конструкций. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди, работает кинологическая группа МЧС ДНР.
В Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики сообщили, что по адресу были направлены пять специальных аварийно-спасательных машин, два подъемных автокрана, погрузчик, грузовой автомобиль, две автолестницы.
Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале ведомства ранее сообщило, что утром украинские войска обстреляли Калининский район Донецка из РСЗО.
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