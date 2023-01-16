На территории Украины объявлена воздушная тревога в Днепропетровской области и в подконтрольной Киеву части Запорожской

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16 января 2023, 10:48 Источник: РИА Новости

Воздушная тревога объявлена с 9:53 часов понедельника на территории Днепропетровской области Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом стало известно из данных онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины.



Ранее в 8:30 утра воздушная тревога была объявлена на Украине в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.



Удары по объектам украинской энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Вооружённые силы Российской Федерации начали наносить 10 октября после теракта на Крымском мосту, произошедшего 8 октября, за которым, по оценке России, стоят украинские спецслужбы. С 10 октября воздушная тревога объявляется на Украине каждый день.

После ударов 15 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что почти половина энергетической системы Украины выведена из строя, а 8 декабря президент Украины заявил, что восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.