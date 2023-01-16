Ренат Карча: ВСУ обстреливают промзону и объекты инфраструктуры ЗАЭС

ВСУ ведут обстрелы промышленной зоны и объектов инфраструктуры Запорожской АЭС. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карча в эфире Первого канала.
Ренат Карча заявил, что обстрелов непосредственно по ЗАЭС в январе не было, ВСУ продолжают обстреливать зону вокруг ЗАЭС, не саму станцию, прилеты осуществляются по объектам инфраструктуры и береговой линии.
Он также опроверг слухи о подготовке эвакуации или эвакуации сотрудников ЗАЭС из Энергодара.
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