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Ренат Карча: ВСУ обстреливают промзону и объекты инфраструктуры ЗАЭС

, 10:39 Источник: РИА Новости

ВСУ ведут обстрелы промышленной зоны и объектов инфраструктуры Запорожской АЭС. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карча в эфире Первого канала.

Ренат Карча заявил, что обстрелов непосредственно по ЗАЭС в январе не было, ВСУ продолжают обстреливать зону вокруг ЗАЭС,  не саму станцию, прилеты осуществляются по объектам инфраструктуры и береговой линии.  

Он также опроверг слухи о подготовке эвакуации или эвакуации сотрудников ЗАЭС из Энергодара.

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