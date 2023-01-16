The Khmer Times: В Камбодже начали обучение саперов ВСУ

Камбоджия приступила к обучению украинских саперов. Об этом пишет камбоджийская газета The Khmer Times.
По данным издания, специалисты камбоджийского противоминного центра будут обучать украинских военных навыкам разминирования, «обучение будет сосредоточено на новейших технологиях и оборудовании для обезвреживания наземных мин, а также на очистке территорий».
Руководитель центра Хенга Ратану заявил, что техническую поддержку в организации программы обучения ВСУ оказало правительство Японии.
В декабре 2022 года власти Камбоджи направили на Украину трех специалистов по разминированию в качестве инструкторов для обучения украинских коллег.
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