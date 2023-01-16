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The Khmer Times: В Камбодже начали обучение саперов ВСУ

, 10:18 Источник: РИА Новости

Камбоджия приступила к обучению украинских саперов. Об этом пишет камбоджийская газета The Khmer Times.

По данным издания, специалисты камбоджийского противоминного центра будут обучать украинских военных навыкам разминирования, «обучение будет сосредоточено на новейших технологиях и оборудовании для обезвреживания наземных мин, а также на очистке территорий».

Руководитель центра Хенга Ратану заявил, что техническую поддержку в организации программы обучения ВСУ оказало правительство Японии.

В декабре 2022 года власти Камбоджи направили на Украину трех специалистов по разминированию в качестве инструкторов для обучения украинских коллег.

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