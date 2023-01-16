Die Welt: В Берлине участники марша несли флаг ДНР и скандировали антизападные лозунги

В воскресенье, 15 января в Германии прошла массовая акция против антироссийской политики Запада. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.
Как сообщает издание, в Берлине, во время традиционного марша памяти, посвященного лидерам немецкого коммунистического движения Розе Люксембург и Карлу Либкнехту, несколько тысяч жителей вышли на улицы города с антизападными лозунгами.
В публикации говорится, что немцы «скандируют антизападные лозунги: За Донбасс: расплющите Запад», «Главный враг дома», и другие, участники несли флаг ДНР.
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