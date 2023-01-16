Минобороны Белоруссии: стартовали авиационные учения Союзного государства

В Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства. Об этом сообщает Минобороны республики.
«Сегодня стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации», - передает пресс-служба оборонного ведомства.
Отмечается, что подразделения входят в региональную группировку сил. От РФ в учениях представлено формирование воздушно-космических сил.
Как подчеркнули в министерстве, главной целью мероприятия является повышение оперативности в совместном выполнении учебно-боевых задач.
Ранее президент Белоруссии Лукашенко выступил с предложением увеличить финансирование программ Союзного государства.