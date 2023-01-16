Минобороны Белоруссии: стартовали авиационные учения Союзного государства

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16 января 2023, 09:57 Источник: РИА Новости

Российская авиация на шоу в Тамбове, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

В Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства. Об этом сообщает Минобороны республики.

«Сегодня стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации», - передает пресс-служба оборонного ведомства.

Отмечается, что подразделения входят в региональную группировку сил. От РФ в учениях представлено формирование воздушно-космических сил.

Как подчеркнули в министерстве, главной целью мероприятия является повышение оперативности в совместном выполнении учебно-боевых задач.

Ранее президент Белоруссии Лукашенко выступил с предложением увеличить финансирование программ Союзного государства.