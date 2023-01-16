Политолог Александров: Россия рано или поздно будет вынуждена перейти черту, поскольку НАТО продолжает поставлять ВСУ вооружения

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16 января 2023, 03:20 Источник: Pravda.Ru

Michal Fludra / https://www.globallookpress.com

НАТО не прекращает накачивать Вооруженные силы Украины поставками вооружений, поэтому рано или поздно Россия будет вынуждена перейти черту и войти в конфликт с альянсом. Об этом во время беседы с корреспондентом издания Pravda.Ru рассказал эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров.

Согласно словам специалиста, на Украине складывается напряженная ситуация. Он выразил мнение, что Россия находиться на пороге серьезного военного конфликта, в том числе столкновения с Североатлантическим альянсом.

Александров также отметил, что из-за продолжающихся поставок оружия Киеву российская сторона будет вынуждена перейти черту и, например, нанести удары по аэродрому Польши.