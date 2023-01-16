Эксперт Маркаров: Армения не рассматривает выход из ОДКБ

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16 января 2023, 02:31 Источник: Pravda.Ru

Carsten Reisinger / https://www.globallookpress.com

На сегодняшний день речи о выходе Армении из состава ОДКБ не идет. Об этом во время беседы с изданием Pravda.Ru рассказал директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров.

Комментируя заявление премьера Армении Никола Пашиняна о том, что страна отказалась проводить на своей территории учения Организации Договора о коллективной безопасности, специалист отметил, что такое решение не связано с желанием республики выйти из состава объединения.

Маркаров отметил, что на данный момент членство в ОДКБ является частью безопасного «зонтика» для Армении, поэтому страна сохранит свое участие в организации.