Эксперт Маркаров: Армения не рассматривает выход из ОДКБ

На сегодняшний день речи о выходе Армении из состава ОДКБ не идет. Об этом во время беседы с изданием Pravda.Ru рассказал директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров.
Комментируя заявление премьера Армении Никола Пашиняна о том, что страна отказалась проводить на своей территории учения Организации Договора о коллективной безопасности, специалист отметил, что такое решение не связано с желанием республики выйти из состава объединения.
Маркаров отметил, что на данный момент членство в ОДКБ является частью безопасного «зонтика» для Армении, поэтому страна сохранит свое участие в организации.