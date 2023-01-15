Полковник запаса Жилин: взятие Соледара открывает возможность установть контроль над транспортными магистралями

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15 января 2023, 23:50 Источник: Pravda.Ru

Komsomolskaya Pravda / https://www.globallookpress.com

Взятие Соледара предоставляет возможности российской стороне установить дальнейший контроль над транспортными магистралями, что усложнит оснащение Вооруженных сил Украины необходимым снаряжением. Об этом во время беседы с изданием Pravda.Ru рассказал полковник запаса и военный обозреватель Александр Жилин.

При этом специалист отметил, что украинские военные при плановом отступлении оставили в городе группы сдерживания для замедления наступления российской стороны. Он уточнил, что в процессе этих маневров ВСУ удалось занять выгодные позиции на высотах, так что теперь перед войсками России стоит задача выбить их оттуда.

Жилин также считает, что взятие Соледара, безусловно, является тактическим успехом, но в рамках специальной военной операции это нельзя назвать переломным событием.