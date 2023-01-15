Президент Хорватии Миланович: США и НАТО воюют с Россией руками украинцев

Запад использует Украину для ведения прокси-войны с Россией. Такое мнение высказал в интервью хорватской газете Istra24 президент республики Зоран Миланович.
«Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну против России» — приводит его слова издание.
Хорватский президент также довольно резко высказался в отношении санкций против России. Он считает их бессмысленными.
«Это [санкции] глупости, и этим мы ничего не добьемся. И Милошевича не сломили санкциями. К ним прибегают от войны к войне», - сказал Миланович.
Ранее он выступал против того, чтобы Хорватия использовалась как площадка для обучения украинских военных, так как считал, что это связано с риском для государства.