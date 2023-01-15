Политолог Данилин: России не нужно брать Киев, чтобы добиться своих целей

Российской стороне нет необходимости «занимать» Киев для того, чтобы достичь своих целей в рамках проводимой специальной военной операции на территории Украины. Об этом во время беседы с изданием Pravda.Ru рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.
Согласно словам специалиста, для реализации поставленных целей России достаточно удерживать несколько ключевых точек и иметь свои военные базы на украинской территории.
Данилин также выразил мнение, что России понадобится достаточно много времени, чтобы прийти к денацификации Украины. При этом, как он отметил, для осуществления этого необходим приход к власти в Киеве адекватных людей.