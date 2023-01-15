Военный обозреватель Жилин: если войска Польши зайдут на территорию Украины, то наступит процесс разделения страны

Аргументы Недели → Политика 13+

15 января 2023, 21:26 Источник: Pravda.Ru

Ukraine Presidency / https://www.globallookpress.com

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассчитывают на помощь польских войск, которые весной могут пересечь украинскую границу и зайти на территорию страны. Во время беседы с корреспондентом издания Pravda.Ru полковник запаса, военный обозреватель и журналист Александр Жилин рассказал о том, что если это действительно произойдет, то тогда начнется процесс разделения страны на части.

По мнению специалиста, с приходом польских вооруженных сил на украинскую территорию ситуация станет складываться следующим образом: часть страны будет занята российскими военными, а западные земли Украины займут войска Польши.

При этом Жилин усомнился в реализации подобного сценария на практике, потому что Варшава и Киев выступают союзниками. Более того, как отметил эксперт, коллективное руководство НАТО не позволит Польше предпринимать действия агрессивного характера в отношении Украины.