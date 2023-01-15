Губернатор Ровенской области Коваль сообщил о минировании украинской границы с Белоруссией

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15 января 2023, 13:37 Источник: Коммерсантъ

Пограничный периметр Ровенской области Украины и Белоруссии заминирован. О минировании части украинской границы с Белоруссией написал губернатор Ровенской области Виталий Коваль в своем Telegram-канале.

Руководитель этой украинской области также добавил, что в регионе активно возводятся инженерные и фортификационные сооружения для его обороны.

Коваль пишет: "В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован. К тому же север Ровенской области – это сплошные леса и болота. Только безумец осмелится полезть в этот, как мы называем, Полесский котел".

11 января украинский президент Владимир Зеленский провел совещание во Львове по ситуации на северо-западе Украины и обсудил обстановку на границе с Белоруссией.

12 января в Беларусь прибыла комиссия Министерства обороны России во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками РФ и назначенным заместителем командующего Объединенной группировкой войск спецоперации на Украине генералом Олегом Салюковым.

Коваль в тот же день сообщил о начале строительства оборонных сооружений в Ровенской области.