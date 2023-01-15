Dagens Nyheter: президент Финляндии Ниинистё заявил, что Путин «пошел ва-банк» на Украине

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15 января 2023, 08:22 Источник: РБК

президент Финляндии Саули Ниинистё, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что президент России Владимир Путин "пошел ва-банк" на Украине.

В интервью шведской газете Dagens Nyheter Саули Ниинистё признался, что для Хельсинки действительно тревожным событием стало заявление Владимира Путина о вхождении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации навсегда, - передаёт РБК.

Финский президент пояснил: "Я истолковал это так, как будто он ставил все на войну, говоря о «присоединении навсегда». Он играл в покер и пошел ва-банк". Ниинистё отметил, что его до сих пор беспокоит, что имеется "дело с кем-то, кто идет на все, не имея возможности все выиграть".

"А что значит, если ты проиграл, если ты поставил все? Хуже всего то, что этому не видно конца", - полагает президент Финляндии.