Минобороны РФ: Украина планирует серию провокаций по зерновой сделке, чтобы добиться увеличения поставок вооружения от Запада

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15 января 2023, 06:34 Источник: ПолитЭксперт

Konstantin Kokoshkin / https://www.globallookpress.com

Украинские власти хотят организовать серию громких провокаций в отношении зерновой сделки и обвинить Россию в создании дефицита продовольствия. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Согласно информации, которую передает издание «ПолитЭксперт», встреча министров обороны стран Североатлантического альянса на военной базе Рамштайн в Германии запланирована в конце следующей недели. В российском оборонном ведомстве уточнили, что на этой встрече будет обсуждаться ситуация по Украине, поэтому Киев пойдет на все, чтобы добиться для себя лучших условий.

Как уточняется, планируемыми провокациями украинская сторона попытается усилить давление на общественное мнение стран Запада с целью добиться от них новых поставок современного вооружения и техники.