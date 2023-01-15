Депутат Милонов: Зеленский является главным выгодополучателем от конфликта на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский является главным выгодоприобретателем от проводимой специальной военной операции на территории страны. Об этом во время беседы с международной редакцией Федерального агентства новостей рассказал депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов.
По мнению парламентария, Зеленский ничего не теряет от конфликта, а только приобретает огромные средства и «возможности влияния» в мире, попутно избавляясь от ненужных и неудобных для него украинцев.
Милонов также отметил, что лидеру Украины проще управлять десятью миллионами граждан, получая на них субсидии из Соединенных Штатов Америки и Европейского союза.