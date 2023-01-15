Эксперт Брутер рассказал, что Запад не поддержит российские условия мирного урегулирования конфликта на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

15 января 2023, 05:27 Источник: Федеральное агентство новостей

Artur Widak / https://www.globallookpress.com

Страны коллективного Запада не станут рассматривать российские условия мирного завершения конфликта на Украине. Такую точку зрения во время беседы с редакцией Федерального агентства новостей выразил политолог Владимир Брутер.

Комментируя заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи о том, что Россия готова завершить противостояние с Киевом дипломатическим путем, специалист отметил, что коллективный Запад не пойдет на российские условия мира.

По мнению Брутера, только перед «угрозой неминуемой победы» России западные страны поддержат условия мирного урегулирования, выдвинутые Москвой.