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15 января 2023, 05:03 Источник: Федеральное агентство новостей

Boris Roessler / http://www.globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки и страны Запада создали конфликт вокруг Украины, превратив ее в «анти-Россию», что спровоцировало начало масштабного конфликта. Об этом во время беседы с редакцией Федерального агентства новостей рассказал доктор политических наук Андрей Кошкин.

Согласно словам специалиста, с 2014 года началась подготовка Вооруженных сил Украины для противостояния с Россией, поэтому проводимая российской стороной специальная военная операция оказалась вынужденной мерой, чтобы «защитить мирное население Донбасса».

Кошкин также напомнил, что Донецкая и Луганская народные республики вместе с Херсонской и Запорожской областями проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации, так что теперь страна обязана оборонять свои рубежи.