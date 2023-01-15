Политолог Бредихин: «Байден является автором современного геноцида украинского народа»

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15 января 2023, 04:36 Источник: Федеральное агентство новостей

Chris Kleponis - Pool via CNP / https://www.globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден является «автором» современного геноцида украинского населения, и по его приказу Запад будет делать все для того, чтобы полностью истребить народ Украины. Об этом во время беседы с редакцией Федерального агентства новостей сообщил политолог Андрей Бредихин.

По мнению специалиста, всем руководителям США был характерен милитаристский тип власти, и Байден в этом плане ничем не отличился. Он также, как и предыдущие американские президенты, развязал вооруженный конфликт.

Бредихин также отметил, что на Западе конфликт на Украине был обозначен как «война до последнего украинца». Как считает политолог, это говорит о том, что по указке нынешнего американского лидера западные страны пойдут на все, чтобы уничтожить всех украинцев.