Евгения Майорова: «Говорить о Родине плохо – недопустимо»

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14 января 2023, 16:25 Татьяна Михайлова Источник: Экспертный клуб. Челябинск

Фотография: Дмитрий Куткин, Вечерний Челябинск

Участники экспертного клуба Челябинской области высказались о том, какие меры нужно применять к тем, что уехал из страны и развернул активную антироссийскую деятельность.

Депутат Государственной Думы Владимир Павлов напомнил, что публичные призывы к экстремизму и высказывания, способствующие возбуждению ненависти и вражды, попадают под статьи 280 и 282 Уголовного кодекса РФ. А соблюдение законов – главная обязанность граждан страны вне зависимости от места их нахождения. «Перед законом все равны, перед ним нужно отвечать», - добавил Владимир Павлов.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова считает, что критиковать Родину недопустимо. «Если ты любишь свою страну, своих людей, ты должен делать сегодня то, что можешь - созидая, давая опору, надежду и уверенность в завтрашнем дне. А критиковать, говорить о Родине плохо – недопустимо. Особенно сейчас, когда нам так необходима поддержка друг друга. Лично я считаю себя гражданином Российской Федерации, а значит, я буду делать все для укрепления и поддержания своей страны, суверенитета и людей, которые живут со мной рядом», - прокомментировала омбудсмен.

«Если гражданин России покинул страну с целью навредить ей и с безопасного расстояния предпринимать попытки её разрушения, безусловно, нужно принимать необходимые меры в соответствии с законом, - отметил председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка Сергей Смышляев. - У нас есть механизмы придания для таких граждан статусов «иноагент» и «нежелательное лицо», которые достаточно сильно усложняет жизнь даже на Западе, однако могут быть сняты за достойное поведение». Эксперт добавил, что такие меры следует применять точечно и обдуманно.