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14 января 2023, 04:41 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

MFA Russia / https://www.globallookpress.com

Такие страны, как Украина и Великобритания предпринимают попытки столкнуть лоб в лоб Россию и Соединенные Штаты Америки, но постоянно терпят неудачу. Об этом рассказал экономист Михаил Хазин, его слова приводит издание ФБА «Экономика сегодня».

По мнению специалиста, все те страны, которые организовывали провокации в отношении России, наивно верили в миф о надвигающемся развале страны. Но вопреки этому заблуждению российская сторона на практике демонстрировала свою устойчивость и готовность отстаивать национальные интересы, поэтому провокаторам пришлось замолчать.

Хазин также провел аналогию отношений России и США с произведением Киплинга «Книга джунглей». Он сравнил провокаторов с шакалом Табаки, который мог «наезжать» на волков, понимая, что за ним стоит тигр Шерхан. При этом другого тигра он бы провоцировать не стал, потому что Табаки понимает, что «два тигра между собой как-то договорятся», а ему самому опасно встревать между ними.