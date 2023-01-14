Историк Якеменко: представители российской элиты целиком и полностью зависят от Запада

Аргументы Недели → Политика 13+

14 января 2023, 04:08 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Nikolay Gyngazov / https://www.globallookpress.com

России не удалось вырастить достойную национальную элиту, потому что людей для этого неоткуда было взять. По этой причине нынешняя, так называемая, российская элита связывает свое настоящее и будущее с западными странами, а не с родным государством. Об этом рассказал историк Борис Якеменко, его слова приводит издание ФБА «Экономика сегодня».

По мнению специалиста, «элита» России выросла из «коммерческих ларьков и бандитов», впитав презрительное отношение к собственной стране и используя ее только для «высасывания» ресурсов, чтобы вывести их за рубеж.

Якеменко отметил, что если из представителей современной российской элиты «вынуть Запад», то от них ничего не останется, ведь в США и странах Европы у этих людей находятся не только деньги и недвижимость, но и семьи.

«Предложение отказаться от Запада означает для них, что нужно отказаться от себя, от собственных детей», - подытожил историк.