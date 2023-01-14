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14 января 2023, 03:43 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Boris Roessler / http://www.globallookpress.com

Белый дом отправляет американских представителей на Украину, чтобы усилить наблюдение и контроль над поставленными вооружениями. Об этом рассказал офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди.

Согласно словам офицера, которые приводит ФБА «Экономика сегодня», власти Соединенных Штатов Америки пошли на такие меры в связи с информации о том, что Киев был замечен в неправомерном использовании предоставляемой ему военной помощи.

Как отметил Джиральди, в Вашингтоне пришли к осознанию того, что Украина пытается обхитрить их, добавив, что большая часть поставляемого оружия для ВСУ оказывается на черном рынке.