Белый дом отправляет американских представителей на Украину, чтобы усилить наблюдение и контроль над поставленными вооружениями. Об этом рассказал офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди.
Согласно словам офицера, которые приводит ФБА «Экономика сегодня», власти Соединенных Штатов Америки пошли на такие меры в связи с информации о том, что Киев был замечен в неправомерном использовании предоставляемой ему военной помощи.
Как отметил Джиральди, в Вашингтоне пришли к осознанию того, что Украина пытается обхитрить их, добавив, что большая часть поставляемого оружия для ВСУ оказывается на черном рынке.