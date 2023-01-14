Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Политолог Сивков: назначение Герасимова командующим СВО говорит о том, что Россия готовится к «серьезным военным действиям»

, 00:11 Источник: Общественная служба новостей

Политолог Сивков: назначение Герасимова командующим СВО говорит о том, что Россия готовится к «серьезным военным действиям»
MOD Russia / https://www.globallookpress.com

Военный специалист Константин Сивков во время беседы с Общественной службой новостей рассказал, что назначение начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим объединенной группой войск на Украине говорит о том, что российская сторона готовиться к военным действиям серьезного масштаба.

Согласно словам эксперта, новый командующий является талантливым военачальником, который способен через министра обороны Сергея Шойгу подключать к решению задач специальной военной операции все вооруженные силы Российской Федерации.

Сивков также отметил, что Шойгу поставил цель завершить СВО именно в 2023 году, поэтому военные действия «примут решительный характер».

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram