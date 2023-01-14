Политолог Сивков: назначение Герасимова командующим СВО говорит о том, что Россия готовится к «серьезным военным действиям»

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14 января 2023, 00:11 Источник: Общественная служба новостей

MOD Russia / https://www.globallookpress.com

Военный специалист Константин Сивков во время беседы с Общественной службой новостей рассказал, что назначение начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим объединенной группой войск на Украине говорит о том, что российская сторона готовиться к военным действиям серьезного масштаба.

Согласно словам эксперта, новый командующий является талантливым военачальником, который способен через министра обороны Сергея Шойгу подключать к решению задач специальной военной операции все вооруженные силы Российской Федерации.

Сивков также отметил, что Шойгу поставил цель завершить СВО именно в 2023 году, поэтому военные действия «примут решительный характер».