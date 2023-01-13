Полковник Баранец: одной из причин поставок Западом тяжелой техники Украине является «жесточайший дефицит» танков в стране

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13 января 2023, 23:16 Источник: Общественная служба новостей

Philipp Schulze / https://www.globallookpress.com

Виктор Баранец, военный обозреватель и полковник в отставке, во время беседы с Общественной службой новостей рассказал о паре причин, в связи с которыми страны Европы и США заговорили о поставках тяжелой бронетехнике Украине.

По мнению эксперта, первой причиной является тот факт, что Вооруженные силы Украины испытывают «жесточайший дефицит» тяжелой техники. Он отметил, что, в рамках проводимой специальной военной операции на украинской территории, огромное количество бронетехники, танков и БМП выведено из строя и больше не пригодно для использования.

Второй причиной поставок танков Баранец назвал подготовку Киевом нового наступления. Согласно словам полковника, без тяжелой техники планируемое наступление может оказаться бесполезным.