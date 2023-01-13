Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Полковник Баранец: одной из причин поставок Западом тяжелой техники Украине является «жесточайший дефицит» танков в стране

, 23:16 Источник: Общественная служба новостей

Полковник Баранец: одной из причин поставок Западом тяжелой техники Украине является «жесточайший дефицит» танков в стране
Philipp Schulze / https://www.globallookpress.com

Виктор Баранец, военный обозреватель и полковник в отставке, во время беседы с Общественной службой новостей рассказал о паре причин, в связи с которыми страны Европы и США заговорили о поставках тяжелой бронетехнике Украине. 

По мнению эксперта, первой причиной является тот факт, что Вооруженные силы Украины испытывают «жесточайший дефицит» тяжелой техники. Он отметил, что, в рамках проводимой специальной военной операции на украинской территории, огромное количество бронетехники, танков и БМП выведено из строя и больше не пригодно для использования.  

Второй причиной поставок танков Баранец назвал подготовку Киевом  нового наступления. Согласно словам полковника, без тяжелой техники планируемое наступление может оказаться бесполезным.

 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram