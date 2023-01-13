Сальдо: первый камень нового города в Херсонской области будет заложен в ближайшее время

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13 января 2023, 16:51 Источник: ТАСС

Арабатская стрелка. Фото: соцсети.

Уже в ближайшее время в Херсонской области будет заложен символический первый камень нового города. Об этом в интервью телеканалу «Крым-24» в пятницу заявил врио главы региона Владимир Сальдо.

По его словам, место для города выбрано на Арабатской стрелке в северо-восточной части Крымского полуострова, а скорость строительства будет «сопоставима по темпу с Мариуполем». Над созданием облика будущего города уже работают архитекторы, инженеры и конструкторы.

«Уже есть инвесторы, которые готовы вкладывать свои инвестиции, банки начинают проявлять интерес», - сообщил врио губернатора.

Ранее Сальдо заявлял, что новый город будет построен по поручению президента РФ Владимира Путина.