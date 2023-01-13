Сирия обсуждает с РФ реализацию промышленных проектов в санкционных условиях

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13 января 2023, 15:30 Источник: РИА Новости

Флаги Сирии и России, Ammar Safarjalani/XinHua

Сирия и Россия обсуждают реализацию совместных промышленных объектов в условиях санкций. Об этом рассказал министр промышленности Сирии Зияд Саббаг, слова которого передает РИА Новости.

«Из-за введенных санкций некоторые совместные проекты Дамаска и Москвы в Сирии, которые были бы выгодны для Сирии, сталкиваются с проблемой в их реализации», - сообщил Саббаг в интервью с агентством.

По словам министра, сирийская сторона предложила российским коллегам различные проекты по инвестициям и экспорту в Сирию, которые станут предметом обсуждения на предстоящем заседании комиссии по сотрудничеству двух государств.

Саббаг отметил, что наибольшую важность для Дамаска на данный момент представляет проект по производству базальтовых волокон.

Ранее сообщалось, что Россия намерена оказать Сирии поддержку в реализации проектов раннего восстановления.