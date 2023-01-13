Депутат Госдумы Милонов об отмене отсрочки для отцов с тремя детьми: «Лично я отсрочкой не воспользовался!»

Аргументы Недели → Политика 13+

13 января 2023, 13:54 Антон Николаев,

Виталий Милонов с гордостью сообщил, что у него шесть детей, но он продолжает служить в ДНР. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Лично я, как отец шестерых детей, отсрочкой не воспользовался и служу четвертый месяц в армии РФ в ДНР. Знаю, что большинство моих знакомых, у которых много детей, люди ответственные. Они идут не то что по призыву, а добровольцами! Им есть кого защищать. Конечно, одинокий куколд, который имеет только кошечку, понятно, что ему защищать некого. Отсюда у него и чувство Родины, мягко говоря, смазано. Их приходится только призывать. Надеюсь, что призыв коснется прежде всего их».

Ранее депутат Госдумы Нина Останина сообщила, Генштаб отменил пункт об отсрочке при проведении мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми.