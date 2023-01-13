Суд арестовал имущество признанной иноагентом блогера Белоцерковской на 153 млн рублей

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13 января 2023, 12:51

Суд арестовал имущество, недвижимость признанной в Российской Федерации иностранным агентом блогера Вероники Белоцерковской. РИА Новости в пятницу, 13 января, передает об аресте дома и квартир Белоцерковской со ссылкой на источник в Басманном суде. Блогер обвиняется в распространении фейков о российской армии.

По делу Вероники Белоцерковской арестовано имущество на 153 миллиона рублей.

Заочное рассмотрение уголовного дела в отношении журналистки Вероники Белоцерковской началось в пятницу, 13 января. Блогер воздержалась от поиска адвоката и воспользовалась «государственным» правозащитником.

Белоцерковская давно живет за границей. В России она объявлена в розыск.