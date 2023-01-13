Reuters сообщает, что США осуществляют массовую переброску танков M-1 Abrams и БМП Bradley в Восточную Европу

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13 января 2023, 08:27 Источник: РИА "Новости"

танк M-1 Abrams, Ddp/Keystone Press Agency

Соединенные Штаты Америки в рамках укрепления восточного фланга НАТО массово перебрасывают вооружения Польше и Литве. Соответствующую информацию предоставило информационное агентство Reuters.

В минувшую среду американские танки и боевые машины начали прибывать в голландский порт Флиссинген, чтобы впоследствии отправиться в Польшу и Литву в целях укрепления восточного фланга Североатлантического альянса. Курирующий операцию со стороны США полковник Роберт Келлам уточнил, что в вышеуказанный порт прибывает около 1 250 единиц военной техники.

В частности, речь идет о танках M-1 Abrams и боевых машинах Bradley 2-й бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии из Форт-Худа в Техасе.