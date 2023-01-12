Политолог Кошкин: население Польши настроено против России менее агрессивно, чем руководство их страны

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12 января 2023, 23:44 Источник: Вечерняя Москва

Monika Skolimowska / https://www.globallookpress.com

Польское население настроено против России далеко не так агрессивно, как власти страны. Об этом во время беседы с интернет-газетой «Вечерняя Москва» рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Согласно словам специалиста, население Польши не желает ни с кем воевать, в особенности с Россией. При этом в Варшаве настроены по другому, а все вопросы будет решать политическая элита государства.

Кошкин также отметил, что Европейский союз и НАТО в перспективе рассматривают Польшу как «некий дополнительный ресурс» для борьбы с российской стороны. По мнению политолога, в случае, если Украина исчерпает себя как расходный материал, то на ее месте окажется Польша.