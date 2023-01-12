Военный обозреватель Баранец: взятие Соледара говорит о том, что стратегическая инициатива переходит в руки российских войск

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12 января 2023, 21:47 Источник: Радио 1

Komsomolskaya Pravda / https://www.globallookpress.com

Стратегическая инициатива переходит в руки российских военных, это наглядно показывает взятие города Соледар. Об этом во время беседы с «Радио 1» рассказал полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Баранец.

Согласно словам специалиста, после нескольких дней активных боев за Соледар населенный пункт был взят российской стороной. На данный момент остаются лишь небольшие очаговые бои на окраине города.

Как отметил Баранец, Соледар открывает возможности для взятия Артемовска, а за ним уже откроется дорога к Краматорску и Славянску. Он также добавил, что в настоящее время наблюдается оздоровление боевой обстановки среди российских солдат в зоне специальной военной операции.