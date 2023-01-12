Политолог Кошкин: Украина уже потеряла Соледар

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12 января 2023, 20:01 Источник: Радио 1

Kay Nietfeld / http://www.globallookpress.com

Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова и военный эксперт, во время беседы с «Радио 1» рассказал о том, что Украина уже потеряла Соледар, а следующим стратегическим ходом России будет выход на Краматорск и Славянск.

Согласно словам специалиста, в Вооруженных силах Украины заявляли, что сдача Соледара равносильна потери всей страны. Как отметил политолог, Соледар уже можно считать взятым российскими войсками, а значит, теперь на очереди стоит вся Украина.

Кошкин также добавил, что назначение начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова главой объединенной группировки войск в зоне СВО значительно укрепляет и повышает уровень профессионализма руководства военными.