Песков призвал не реагировать на сообщения телеграм-каналов об отмене в этом году выборов глав регионов

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12 января 2023, 17:39 Источник: Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать появившиеся в соцсетях сообщения об отмене выборов глав регионов осенью 2023 года и призвал не реагировать на них.

Публикации о том, что региональные руководители считают нецелесообразным проведение выборов в условиях спецоперации и обратились в Администрацию президента РФ с инициативой об их отмене, появились в ряде телеграм-каналов 11 января. Когда журналисты в ходе пресс-колла в четверг попросили прокомментировать эту информацию, Песков заявил, что не видел ее. А после того как узнал, что источником являются соцсети, отказался комментировать подобные публикации.

«Давайте даже не будем на это никак реагировать», - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков, отвечая на вопрос о сроках повышения призывного возраста, заявил, что это является прерогативой Министерства обороны РФ.