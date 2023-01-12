Медведев: программа социальной газификации будет распространена на новые территории РФ «как только позволят обстоятельства»

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12 января 2023, 16:06 Источник: ТАСС

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что программа социальной газификации будет распространена на новые российские территории и должна быть начата как можно скорее.

«Газификация домов значительно повысит качество жизни людей, которые снова стали гражданами нашей страны. Такая работа там вообще не велась, и ее нужно начать как можно скорее, как только позволят обстоятельства», - заявил чиновник в четверг, выступая на совещании, посвященном выполнению программы социальной догазификации.

Медведев также напомнил о распоряжении президента РФ, касающемся сроков этой программы: определенной даты ее окончания теперь нет.

«Она должна идти до тех пор, пока не будут достигнуты показатели, которые являются для нашей страны оптимальными», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на новые субъекты РФ будут распространены все социальные гарантии и нацпроекты.