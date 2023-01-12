Минобороны: на Купянском направлении уничтожено более 30 украинских военных

Министерство обороны России сообщило об успехах ВС РФ на Купянском направлении, среди которых ликвидация пяти диверсионно-разведывательных групп.
В результате уничтожения подразделений диверсантов, убито 30 военных ВСУ, сообщает ведомство. Также российской армией ликвидировано две бронированные машины и три пикапа.
Удары ВС РФ наносились по украинским позициям, расположенным в районе населённых пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское в ЛНР.
Ранее сообщалось о происшествии в Твери: на железнодорожной станции был задержан мужчина, который по спланированному маршруту стремился попасть на Украину для вступления в ВСУ.