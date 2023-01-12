Минобороны: на Купянском направлении уничтожено более 30 украинских военных

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12 января 2023, 15:04 Источник: РИА Новости

Министерство обороны России сообщило об успехах ВС РФ на Купянском направлении, среди которых ликвидация пяти диверсионно-разведывательных групп.

В результате уничтожения подразделений диверсантов, убито 30 военных ВСУ, сообщает ведомство. Также российской армией ликвидировано две бронированные машины и три пикапа.

Удары ВС РФ наносились по украинским позициям, расположенным в районе населённых пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское в ЛНР.

Ранее сообщалось о происшествии в Твери: на железнодорожной станции был задержан мужчина, который по спланированному маршруту стремился попасть на Украину для вступления в ВСУ.