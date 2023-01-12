Путин поблагодарил губернатора Липецкой области Артамонова за заботу о семьях мобилизованных граждан

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12 января 2023, 14:55 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, The Kremlin Moscow

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил губернатору Липецкой области Игорю Артамонову благодарность за заботу о семьях мобилизованных граждан и попросил и впредь уделять этому вопросу внимание.

Ранее сегодня глава государства в формате видеоконференции пообщался с губернатором Липецкой области. Владимир Путин в ходе беседы обратил внимание на то, что регион в настоящий момент демонстрирует хорошие показатели по всем ключевым направлениям, в частности, росту валового регионального продукта, инвестициям в основной капитал, рынку труда, а также промышленному производству.

Президент РФ, однако, попросил Игоря Артамонова не забывать и о вопросах экологии, которые должны всегда оставаться в центре внимания.