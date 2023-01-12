Советник главы ДНР Гагин: «В Соледаре уничтожено порядка пяти групп ВСУ»

Аргументы Недели → Политика 13+

12 января 2023, 12:46 Антон Николаев,

военный, unsplash.com/photos/Um9WPLvWV_M

Ян Гагин утверждает, что российская сторона уничтожила пять групп ВСУ в Соледаре, но потери могут быть еще больше. Об этом он сказал в эфире программы «60 минут», передает издание «Аргументы недели».

«Есть такие цифры, что когда подразделение имеет безвозвратными потерями более 70%, оно считается уничтоженным. В Соледаре уничтожены порядка пяти бригад. Эта информация достаточно объективна, но я думаю, что сама цифра по потерям выше, так как в эти потери не заложены наемники, которых там было достаточно много».

Гагин добавил, что российские силы после взятия Соледара будут наращивать силы на этом направлении для освобождения Бахмута.