Захарова заявила, что поставленное Западом Украине новое оружие будет законной целью для России

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12 января 2023, 13:00 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге в четверг, 12 января, напомнила, что новое оружие, переданное Западом Киеву, станет законной целью для РФ.

Мария Захарова обратила внимание на то, что американское и другое западное оружие, которое появится на Украине, а также иностранный военный персонал, который будет его обслуживать, станут законными целями для ударов со стороны ВС РФ.

Дипломат подчеркнула, что если западные государства делают вид, что не знают этом, то это их проблема.