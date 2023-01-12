Сенатор Джабаров выразил мнение, что из Швеции и Финляндии попытаются сделать «активных натовских ястребов»

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12 января 2023, 12:38 Источник: РИА "Новости"

сенатор Владимир Джабаров, Federation Council of Russia / https://globallookpress.com

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО является попыткой сделать из стран "натовских ястребов".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Швеция и Финляндия в настоящий момент интегрируются в военные структуры альянса.

Владимир Джабаров подчеркнул, что вступление Швеции и Финляндии в организацию является формальным моментом, так как вышеуказанные государства уже давно находятся в поле зрения Североатлантического альянса. Сенатор выразил мнение, что данный шаг является попыткой сделать из Стокгольма и Хельсинки "активных натовских ястребов".